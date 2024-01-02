Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 22:57

Происшествия

Предупреждение о ракетной опасности вновь объявили в Белгороде

Фото: ТАСС/Павел Колядин

В Белгороде звучит сирена воздушной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – проинформировал он.

По информации РИА Новости, местных жителей начали информировать об угрозе с воздуха в 22:30. В это время в небе прозвучала серия взрывов, из-за чего в домах задрожали стекла.

До этого украинские силы совершили три раза обстреляли приграничный регион. В результате произошедшего погиб один человек, еще 11 получили ранения. Более того, в результате атаки повреждения получили 52 частных дома и другие объекты.

Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика