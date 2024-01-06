06 января, 16:44Происшествия
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Белгородском районе сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Накануне, 5 января, в Белгороде звучала сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей города покинуть свои автомобили и вернуться домой.
Ранее стало известно, что в Белгороде отменены рождественские богослужения из-за оперативной обстановки.
До этого глава региона предупредил, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.
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