Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгородском районе сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 5 января, в Белгороде звучала сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей города покинуть свои автомобили и вернуться домой.

Ранее стало известно, что в Белгороде отменены рождественские богослужения из-за оперативной обстановки.

До этого глава региона предупредил, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.