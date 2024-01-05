Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде

Фото: Министерство обороны РФ

В Белгороде сейчас действует угроза ракетной опасности, мирное население призвали покинуть открытые участки улицы. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Он также призвал покинуть свои автомобили и вернуться домой.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститесь в укрытия", – написал Гладков.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Уже 5 января Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в Белгороде. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов