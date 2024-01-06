Один человек пострадал в результате обстрела больницы Донецка со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские войска подвергли обстрелу больницу в Ленинском районе Донецка. В результате вражеской атаки ранение получил один человек. О происшествии рассказали в оперативных службах ДНР.

"При обстреле больницы в Ленинском районе Донецка ранен один человек", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Там также уточнили, что во время обстрела было повреждено здание больницы № 6.

Ранее украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку. ВСУ атаковали город в новогоднюю ночь. Ракеты были выпущены спустя 10 минут после боя курантов.

Обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись Калининский и Буденновский районы города, а также гостиница "Донбасс Палас".

1 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших при обстреле со стороны ВСУ. В результате вражеской атаки пострадали 13 человек.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк