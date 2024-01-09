ВС РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны ВСУ – Песков

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Военнослужащие российской армии продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов населенных пунктов РФ со стороны ВСУ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться", – сказал он.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в новогодние праздники украинские боевики использовали для атаки по центру Белгорода кассетные боеприпасы. При этом противник наносил удары по территориям, где располагается только гражданская инфраструктура, там нет военных объектов, подчеркнул Песков.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

5 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в Белгороде. Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.



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