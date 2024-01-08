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08 января, 22:16

Происшествия

Российская ПВО сбила 10 снарядов украинских РСЗО над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО уничтожили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Вечером в понедельник, 8 января, мэрия Белгорода объявила ракетную опасность в городе. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – коридоре, ванной, туалете или кладовой.

30 декабря центр Белгорода подвергся массовому обстрелу со стороны украинской армии. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

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