Выплаты в 500 тысяч рублей получат 38 пострадавших при обстрелах Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 38 жителей Белгорода получат выплаты в размере 500 тысяч рублей из бюджета области. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Он рассказал на собрании, что 38 человек сейчас находятся в среднем или тяжелом состоянии, поэтому именно им положены выплаты. В связи с этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что деньги будут направлены пострадавшим уже во вторник, 9 января.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

31 декабря Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего Киев понес серьезные потери.



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