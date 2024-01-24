ВС РФ уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ликвидировали в рамках проведения спецоперации на Украине французский ЗРК SAMP-T. Об этом Минобороны России рассказало в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе СВО.

"В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", – сообщается в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в зоне боевых действий начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" на российских танках. Эта система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных либо целого роя на расстоянии до 1,5 километра. Подавление беспилотников происходит на расстоянии до одного километра.



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