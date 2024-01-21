Штурмовики РФ заставили бежать украинский спецназ "Лють" под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы РФ из добровольческого штурмового корпуса заставили бежать бригаду нацполиции Украины "Лють" под Артемовском. Об пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего из бригады "Север-V" Южной группировки войск.

По данным агентства, штурмовая бригада "Лють", которая является частью национальной полиции Украины, является военизированным подразделением особого назначения. Бригада выполняет боевые задачи, в том числе на артемовском участке фронта.

"Против нас стоит объединенная группировка войск , в том числе и отряд какого-то специального назначения "Лють". Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут", – поделился российский штурмовик.

Вместе с тем он добавил, что один из последних эпизодов случился на участке фронта близ Артемовска. Спецназ Украины попытался контратаковать штурмовой отряд "Север-V", однако был вынужден покинуть поле боя, заявил боец. По его словам, большое значение в этом сыграла работа взвода огневой поддержки.

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