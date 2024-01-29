МО РФ сообщило об освобождении села Табаевка в Харьковской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили село Табаевка в Харьковской области на купянском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские силы смогли отразить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад украинских войск. ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу "Мста-Б".

21 января ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Также на данном направлении российская армия отразила семь атак украинских войск, в результате чего ВСУ потеряли около 55 военных и два автомобиля.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, как военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать после провала контрнаступления.

По его словам, украинские солдаты устали от боевых действий. Он заявил, что "огромное количество людей" сдаются в плен на всем протяжении границы, и отметил, что армия Украины сейчас состоит из самых неподготовленных солдат в истории страны.



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