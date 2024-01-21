МО РФ сообщило об освобождении села Крахмальное в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", – говорится в сообщении.

В частности, на данном направлении ВС РФ смогли отразить семь атак украинских войск, в результате чего ВСУ потеряли около 55 военных и два автомобиля.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт между Россией и Украиной не закончится даже в 2025 году. Он отметил, что в НАТО ожидают затяжного конфликта, в котором еще будут наступления и контрнаступления, с "завоеванием и потерей территорий". По его словам, Альянс будет продолжать поддержку украинцев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. Политик уверен, что у Украины нет сил, чтобы перевернуть военную ситуацию и провести контрнаступление. Кроме того, Фицо не верит в военное урегулирование конфликта на Украине.

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