ТАСС: причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье мог стать человеческий фактор

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Самолет Sukhoi Superjet 100 мог разбиться в Подмосковье из-за человеческого фактора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который приближен к расследованию этого происшествия.

По его словам, сейчас специалисты только приступили к расследованию, поэтому конкретные сведения о причинах крушения воздушного судна поступят позже.

"Важно не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют", – заявил источник, подчеркнув, что данная модель самолета является надежной.

Он также напомнил, что предыдущие два воздушных судна SSJ, которые разбились в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 году, произошли по вине человека.

Sukhoi Superjet 100 разбился днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и летел в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

В СМИ со ссылкой на экстренные службы предположили, что основной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье стал одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. При этом в авиационных службах выдвинули версию, что в двигатели могли попасть птицы, поэтому системы SSJ 100 отказали на небольшой высоте.

