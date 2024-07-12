Новости часа: пилоты SSJ 100 до последнего уводили борт от жилых домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экипаж SSJ 100 уводил борт от жилых дачных домов, благодаря этому на земле нет жертв. Об этом сообщает ТАСС.

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения SSJ 100 на небольшой высоте в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

