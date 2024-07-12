Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 22:15

Происшествия

Новости часа: пилоты SSJ 100 до последнего уводили борт от жилых домов

Новости часа: пилоты SSJ 100 до последнего уводили борт от жилых домов

Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

Движение на МСД у станции МЦК Ростокино восстановлено после аварии

"Безопасный город": мужчина задержан из-за кражи 175 тысяч рублей на парковке в Москве

"Безопасный город": в Москве за последнюю неделю из окон домов выпали около 2 детей

"Безопасный город": пенсионерка поверила в обмен купюр и лишилась миллиона рублей в Москве

Новости часа: причиной крушения SSJ 100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Два автомобиля столкнулись на ТТК

Работы на месте крушения самолета в Подмосковье будут вестись круглосуточно

Черные ящики потерпевшего крушение самолета в Подмосковье пока не нашли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экипаж SSJ 100 уводил борт от жилых дачных домов, благодаря этому на земле нет жертв. Об этом сообщает ТАСС.

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения SSJ 100 на небольшой высоте в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика