СК возбудил уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

При этом первые поисково-спасательные работы не привели к каким-либо результатам. Спасателям не удалось обнаружить ни воздушное судно, ни людей.

Сотрудники СК приступили к работе над установлением обстоятельств случившегося.

Частный самолет Bristell RG RA-5500G пропал с радаров в Приморье 6 августа. В тот момент на борту находились два человека.

В последний раз лайнер был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Судно следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

