Адвокат Салкин: сотрудника могут уволить на корпоративе за аморальный поступок

Фото: depositphotos/gstockstudio

Россиян могут уволить за поведение на корпоративе, если их поступок является одним из оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Об этом рассказал RT адвокат Михаил Салкин.

При этом, по его словам, уволить сотрудников, основываясь только на их неподобающем поведении на корпоративе, нельзя.

"Однако если работник был на корпоративе в рабочее время и на территории работодателя оказался в состоянии опьянения, грубо нарушил требования охраны труда или, будучи педагогом, совершил очевидно аморальный поступок, не совместимый с профессией, это уже может быть квалифицировано как одно из оснований, прямо названных в статье 81 ТК России", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что в этих случаях уволить сотрудника можно при условии соблюдения дисциплинарной процедуры и наличия доказательств. Однако Салкин добавил, что с работником не могут разорвать трудовой договор за шутки, танцы или мелкие конфликты на корпоративе.

Ранее сообщалось, что работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за курение на рабочем месте. Для этого необходимо прописать во внутренних документах организации конкретные требования.

Работники, которые подпишут этот документ, должны будут соблюдать все пункты. При неоднократных нарушениях сотрудника могут уволить.

