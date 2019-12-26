Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали держать дистанцию на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter.

Специалисты Центра предупредили горожан о гололеде и тумане в четверг вечером и в пятницу в течение всего дня.

"Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше. И не забывайте, что до 30.12 на метро, МЦД и МЦК проще и быстрее", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда. Период предупреждения действует до 13:00 субботы.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого сообщил, что в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю". При этом синоптик отметил, что пока сложно говорить, продержится ли снег до Нового года.

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

