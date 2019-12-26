Синоптики рассказали, где найти снег в России

Фото: Москва 24/Елена Долматова

Синоптики рассказали, где искать снег в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, пока в московском регионе нет снега, за Уралом намело огромные сугробы.

"Снега много и очень много, но все не на Европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько – невероятное количество", – сообщил синоптик.

Кроме того, он призвал искать снег в Красноярском крае, Тюменской, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской областях, где царит настоящая зима.

Вильфанд добавил, что на Урале установился температурный режим в 25–33 градуса со знаком минус. В ряде регионов тепло, однако снег все равно лежит. Кроме того, в этих областях прогнозируется резкое понижение температуры.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь. Сообщалось, что в праздник Москву может засыпать снегом.