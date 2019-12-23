Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в новогоднюю ночь ожидается температура ниже нуля градусов. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, прогнозировать погоду на новогоднюю ночь пока рано, однако он добавил, что существуют "ансамблевые методы прогнозирования", благодаря которым можно дать вероятный прогноз погоды на 8–9 дней.

"Так вот сейчас появляется повышенная вероятность того, что в новогоднюю ночь в Москве температура будет слегка отрицательная. Осадки прогнозировать еще тяжелее – могу только сказать, что если они будут, то в виде снега и небольшие", – цитирует ИА "НСН" слова Вильфанда.

Синоптик также отметил, что Гидрометцентр включит "в правую часть уравнения", где эксперты ставят физически значимые величины для просчета погоды, "все те волшебные преобразования, которые происходят в новогоднюю ночь".

"Мы же с детства знаем, что волшебство происходит, и мы попытаемся его учесть", – сказал Вильфанд.

До этого синоптик отмечал, что вероятность снега в эту новогоднюю ночь составляет 34%, примерно столько же – вероятность отсутствия осадков. Он добавлял, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 декабря, в Москве ожидается дождливая и облачная погода. Максимальная температура в столице при этом составит от плюс 6 до 8 градусов. Атмосферное давление фиксируют на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Этот день может стать самым теплым в этом месяце. По данным метеорологов, в столице установилась мартовская погода. Такие температурные значения характерны больше для начала весны.

