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Общество

08:24

Дождливая и облачная погода ожидается в Москве в понедельник

общество погода город

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дождливая и облачная погода ожидается в столице в понедельник, 23 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 тепла", – цитирует его РИА Новости.

В течение дня будет идти мелкий, но продолжительный дождь. За сутки выпадет от 5 до 7 миллиметров осадков. Ветер южный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Синенков подчеркнул, что понедельник может установить новый температурный рекорд. За последние 71 год максимальная температура фиксировалась в 2015 году – плюс 5,9 градуса.

Ранее в столичном регионе объявили повышенный уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 23:00 понедельника.

По данным синоптиков, нынешний декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет и одним из самых теплых за последние 50 лет. Средняя температура декабря составляет около 1 градуса, что более чем на 6 градусов превышает рамки климата.

Кроме того, декабрь также может стать и самым малоснежным за последние 70 лет. Специалисты отмечают, что после 25 декабря в столице может выпасть немного снега, но о плотном покрове говорить пока рано.

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