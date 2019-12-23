Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе на понедельник, 23 декабря. Как сообщает Гидрометцентр, погода потенциально опасна из-за тумана. Период предупреждения действует до 23:00.

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и "продолжится адвекция теплого воздуха".

При облачной погоде пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит до 8 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85 процентов. Ранее сообщалось, что декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет.