Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нынешний декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет и одним из самых теплых за последние 50 лет, сообщает портал "Метеовести".

"Московский декабрь сейчас имеет среднюю температуру около 1 градуса, что более чем на 6 градусов превышает рамки климата, и, скорее всего, окажется в тройке самых теплых декабрей за последние 50 лет", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, он также может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет.

До этого самыми малоснежными декабрями считались месяцы в 1960 и 2008 года. Тогда в столице было всего 10 снежных дней за месяц, а сейчас пять дней.

По словам синоптиков, после 25 декабря в столице может выпасть немного снега, но о плотном покрове говорить пока рано.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в праздничную ночь прогнозируются небольшой минус и снег.