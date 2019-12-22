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Общество

17:42

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать москвичам в новогоднюю ночь. По его словам, ожидается небольшой минус с долгожданным снегом.

"К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом", – отметил Цыганков.

В целом, по словам синоптика, предстоящая неделя вновь будет теплой, несмотря на то, что в выходные немного похолодало.

"Теперь же снова идет теплый фронт, несет теплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря у нас будет тепло. Причем самым теплым днем будет вторник. В ночь с воскресенья на понедельник будет около нуля градусов, в понедельник – 3…5 градусов, во вторник – 3… 7 градусов", – рассказал синоптик.

Цыганков добавил, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, что приведет к тому, что температура воздуха немного понизится,

"В любом случае, суточная температура у нас выше нормы на 11–12 градусов в некоторые дни", – заключил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о сильном тумане. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до 15 часов 23 декабря. По данным МЧС, видимость в городе может ухудшиться до 300–800 метров.

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