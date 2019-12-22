Москвичей предупредили о сильном тумане в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве ожидается установление тумана. Об этом проинформировали в столичном главке МЧС.
Там предупредили, что видимость в регионе может ухудшиться до 300–800 метров.
Отмечается, что такие погодные условия сохранятся до трех часов дня 23 декабря.
В ведомстве предупредили водителей о возможности образования заторов на дорогах. Кроме того, там указали на увеличение количества аварий. Специалисты призвали граждан к внимательности. Водителям посоветовали снижать скорость и не предпринимать резких маневров во время движения.
Ранее сообщалось, что уходящая неделя отметилась аномально теплой погодой. В воскресенье воздух в столице прогрелся до плюс 5 градусов.
Москвичей предупреждают о плохой видимости на дорогах из-за тумана