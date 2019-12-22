Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики спрогнозировали, что в столице воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии уходящего антициклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от 3 до 5 градусов тепла", – говорится в сообщении.

По области столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов. Также сообщается, что в регионе будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность около 80%.

Ранее москвичей предупредили о тумане. Он продержится в регионе до утра воскресенья.