Москвичам посоветовали временно забыть о снеге

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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега в столице.

По его словам, рекордные показатели температуры воздуха после небольшого спада продержатся до следующей недели. "При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

В пятницу, 20 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 2 градусов тепла. По данным портала "Метеоновости", при переменной облачности осадков не ожидается. Относительная влажность около 70 процентов.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. В МЧС ранее распространили предупреждение о ветре скоростью 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду.