Москвичей предупредили о тумане до утра воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ночь на воскресенье в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10 часов утра 22 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", – отметили в ведомстве.
В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.
Пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Москве будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде слабого дождя. Ночью температура составит от 0 до 2 градусов тепла, днем – от 2 до 4 градусов тепла.
В понедельник станет несколько теплее. Со вторника оттепель начнет сдавать свои позиции. К середине недели температура опустится до нулевых значений как днем, так и ночью.
В следующие выходные в столичный регион придут устойчивые морозы. С 27 декабря природа начнет перестраиваться на зимний вариант.