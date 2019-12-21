Москвичей предупредили о тумане до утра воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на воскресенье в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10 часов утра 22 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", – отметили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.

Пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Москве будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде слабого дождя. Ночью температура составит от 0 до 2 градусов тепла, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В понедельник станет несколько теплее. Со вторника оттепель начнет сдавать свои позиции. К середине недели температура опустится до нулевых значений как днем, так и ночью.

В следующие выходные в столичный регион придут устойчивые морозы. С 27 декабря природа начнет перестраиваться на зимний вариант.

