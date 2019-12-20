Синоптики рассказали о "розовой зиме" в декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обещанная синоптиками "розовая зима" фиксируется в столице в декабре. В текущем месяце среднесуточная температура воздуха стабильно превышала норму. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Уточняется, что в первую декаду декабря превышение составляло от 0 до 8 единиц. В последующие десять дней температура воздуха превышала норму на 5-8 градусов.

Декабрь заметно отстает от среднемноголетних значений и по числу выпавших осадков. "Выпал всего лишь 31% от нормы. При всем этом снежный покров и не думал задерживаться на территории столицы больше суток. А ведь, по статистике, к 20 декабря высота снега должна достигать 15 сантиметров", – отмечают синоптики.

По данным специалистов, самая низкая температура этой зимой была зафиксирована 2 декабря – 5,2 градуса мороза. Теплее всего было 18 декабря – плюс 5,6 градуса. Так тепло в середине декабря еще не было ни разу за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1886 году.

В пятницу, 20 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 2 градусов тепла. Осадков не ожидается. Относительная влажность около 70 процентов. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега в Москве.

Рекордные показатели температуры воздуха после небольшого спада продержатся до следующей недели. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть, заключил он.