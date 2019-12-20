Синоптик рассказал о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал сайту Москва 24 о том, какая погода ждет москвичей в выходные.

По его словам, эта пятница – один из самых солнечных периодов в нынешнем декабре. В субботу в столице будет облачно и без осадков. Ночью температура будет держаться около нуля, днем – от 1 до 3 градусов тепла. В воскресенье также будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде слабого дождя. Ночью температура будет от 0 до 2 градусов тепла, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В понедельник в Москве станет несколько теплее. "Возможно будет побит рекорд 2015 года, тогда было +5,9. Этот рекорд ожидается за всю историю метеонаблюдений, но именно 23 декабря. В эти выходные и всю следующую неделю на солнце нет никакого расчета. Но вся неделя следующая будет теплая, понедельник самый пик, потом потихонечку оттепель будет сдуваться", – отметил специалист.

К середине недели температура опустится до нулевых значений как днем, так и ночью. В выходные в столичный регион придут устойчивые морозы. С 27 декабря природа начнет перестраиваться на зимний вариант.

"Пока больших снегопадов к Новому году не ожидается, но до Нового года еще 11 дней, циклон может споткнуться, замедлиться, уснуть по дороге. Если он ускорится, то нам достанется. Там идет очень мощная зона снегопада. Возможно, к следующим выходным он начнет потихоньку сыпать", – объяснил Тишковец.

Ранее сообщалось, что обещанная синоптиками "розовая зима" фиксируется в столице в декабре. В текущем месяце среднесуточная температура воздуха стабильно превышала норму. В первую декаду декабря превышение составляло от 0 до 8 единиц. В последующие десять дней температура воздуха превышала норму на 5-8 градусов.

