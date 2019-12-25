Москвичам пообещали небольшой снег к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице к концу этой недели ожидается местами небольшой снег, сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируется облачная погода.
"Местами не исключены осадки, преимущественно это будет все-таки снежок. Ляжет ли он на землю – пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая", – сказала Позднякова РИА Новости.
Она отметила, что в среду и четверг существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы будет около нуля, а днем воздух прогреется до двух-трех градусов. Затем прогнозируется небольшое похолодание. При этом в дневные часы по-прежнему температура воздуха будет достигать около плюс одного градуса.
"И это как раз дает нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, все-таки задержится на траве. Может быть, будет сформирован снежный покров", – отметила Позднякова.
По словам метеоролога, в новогоднюю ночь погода будет "теплее, чем мы бы хотели".
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.
Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.
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