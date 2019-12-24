Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода не повлияла на работу катков в Парке Горького и на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зон отдыха.

"Каток "Восход" несмотря на плюсовую температуру работает в штатном режиме, луж нет сейчас", – сказали в пресс-службе парка.

В пресс-службе ВДНХ также сообщили, что каток работает в штатном режиме, а накануне на катке был технический день. Ранее в интернете появилось видео, на котором посетители ВДНХ запечатлели таяние катка с искусственным льдом из-за теплой погоды.

23 декабря температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Это третий температурный рекорд с начала зимы. В целом, по информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

