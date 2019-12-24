Каток на ВДНХ превращается в лужу

На катке ВДНХ тает лед. Из-за декабрьской весны покрытие превращается в лужу. Очевидцы это активно снимают и выкладывают в соцсети.

Площадь искусственного ледового покрытия составляет больше 20 тысяч квадратных метров, а лед морозят 11 холодильных установок отечественного производства.

23 декабря температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Это третий температурный рекорд с начала зимы. В целом, по информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.