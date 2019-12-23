Температура в Москве установила абсолютный рекорд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений, передает "Интерфакс".

Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градусов тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Это третий температурный рекорд с начала зимы. 18 декабря воздух прогрелся до рекордных плюс 5,6 градуса тепла, 19 декабря – до плюс 6,5 градуса.

В целом, по информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

По прогнозу, во вторник, 24 декабря, днем температура будет держаться в районе плюс 4–6 градусов. Не исключено, что будет побит прежний рекорд 24 декабря, установленный также в 2015 году, – 5,6 градуса тепла.

Согласно предварительным сведениям, если положительные показатели сохранятся, прироста снежного покрова не ожидается.

Метеорологи отмечают, что скоро погода в столице поменяется. Самое существенное похолодание ожидается в четверг–пятницу: в полуденные часы около 0…+1 градуса. Осадки станут переходить в снег.

Уходящий год в Москве может стать самым теплым в истории

Причиной аномально теплой зимы в России называют мощное вторжение атлантического воздуха. На прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к России.

По мнению синоптиков Гидрометцентра, 2019 год претендует на звание самого теплого за всю историю метеонаблюдений в Москве. Кроме того, нынешний декабрь в столице может оказаться самым малоснежным за 70 лет.