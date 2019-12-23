Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха. Об этом говорится на портале "Метеовести".
Как отметил портал, на прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к российской территории.
"Вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск – Пермь осадки перейдут в снег", – говорится в сообщении.
Синоптики не исключают, что во многих районах столицы установится рекорд максимальной температуры. Они пояснили, что дневная температура +7...+9 градусов превышает значения 2015 года. Однако метеорологи уверяют, что уже совсем скоро погода поменяется.
"Уже завтра днем не выше +5 градусов. Самое существенное похолодание прогнозируется в четверг-пятницу – в полуденные часы около 0…+1 градуса, осадки станут переходить в снег, и в столице начнет формироваться снежный покров", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По данным синоптиков, на понедельник, 23 декабря, температурная аномалия составляет 2,7 градуса. В ближайшую неделю температура в Москве ожидается значительно выше нормы, поэтому можно предполагать, что 2019 год побьет прежний рекорд.
Уточняется, что температура почти всех месяцев текущего года превышала климатическую норму. Самым прохладным оказался только июль. В августе температура воздуха соответствовала норме.
В Москве может быть побит температурный рекорд за 71 год
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