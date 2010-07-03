Коньки, лыжи и яркие шоу. Чем заняться зимой на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Весь зимний сезон, с 22 ноября по 1 марта, москвичей ждут десятки развлечений на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пока посетителям доступны не все развлечения, поскольку многие из них зависят от погоды. Но уже сейчас можно найти себе занятие по душе. Например, можно покататься на коньках – в прошедшую пятницу на ВДНХ открылся самый большой каток столицы.

Ледовая площадка разделена на три зоны. Основная, площадью около 16 тысяч квадратных метров, доступна для посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Для детей оборудована отдельная площадка, которая находится напротив павильона № 66 "Советская культура". Третья зона получила название "Аллея влюбленных", расположилась она вокруг фонтана "Дружба народов".

Весь сезон будут работать четыре пункта проката и экспресс-павильон (открывается в выходные и праздничные дни) с раздевалками для тех, кто принесет коньки с собой. В будни каток будет открыт с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00, а в понедельник – технический день.

Еще один каток с искусственным льдом площадью 1,8 тысячи квадратных метров открылся в парке "Останкино". Он бесплатный, но необходимо приходить со своими коньками, так как пунктов проката там нет. Работает площадка ежедневно с 10:00 до 22:00.

Перед павильоном № 57 установлена тюбинговая горка высотой семь метров, с пятью спусками и длиной склона 68 метров. На скатах специальное всепогодное покрытие, поэтому кататься можно в любую погоду. По будням горка работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Аренда тюбингов включена в стоимость билетов.

С приходом снега гости выставки смогут арендовать снегоходы и квадроциклы. Для них подготовили две трассы – для взрослых протяженностью 120 метров и для детей длиной 110 метров. Площадка разместится рядом с павильоном № 64 и будет работать с 11:00 до 23:00 в будни и с 10:00 до 23:00 – в выходные и праздничные дни.

Прокатиться этой зимой можно будет и на нартах, запряженных ездовыми собаками. Площадку с ездовыми собаками организуют слева от главного входа выставки.

Когда выпадет снег, в парке "Останкино" проложат две лыжные трассы для взрослых и для детей.

Весь зимний сезон в "Парке ремесел" на ВДНХ будет работать фабрика Деда Мороза, где можно будет вместе со специалистами подготовить подарки своим близким. Там научат декорировать елочные украшения, готовить разноцветные леденцы и поучаствовать в необычных фотосессиях.

На "Городской ферме" дети от двух лет и их родители смогут посмотреть новогоднее представление "Кто живет в коробке?", созданное по мотивам скандинавских сказок и легенд, и другие семейные постановки. Показывать их будут с 14 декабря по 12 января. Также в мастерских детей ждут мастер-классы по созданию рождественских игрушек.

Театр сказок покажет новогоднее шоу "Драконыч летит на север". Зрители должны будут прийти в павильон № 9. Они смогут принять участие в постановке наравне с профессиональными актерами. Представление рассчитано на детей от трех лет. Премьерный показ состоится 25 декабря.

В Доме культуры ВДНХ малышам от трех лет покажут спектакль "Домовой в витрине". Эта история о чуде, которое произошло с маленьким мальчиком накануне Рождества. Представление будет идти с 21 декабря по 10 января.

С 14 декабря по 19 января в "Москвариуме" будет проходить новогоднее шоу "Вокруг света за Новый год" с участием морских животных. Показы будут проходить трижды в день – в 11:00, 14:30 и 18:00.

На "Робостанции" с 21 декабря по 7 января пройдут показы научно-познавательного спектакля для всей семьи "Элементарная елка 2.0". Зрителям предстоит разгадать научные загадки и побывать в настоящих лабораториях.

За павильоном № 58 зимой будет работать традиционная рождественская ярмарка. Подарки и новогодние угощения можно приобрести в деревянных домиках-шале, которые украсят светящимися гирляндами и ажурными узорами. Ярмарка будет открыта с 27 декабря по 8 января.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

В середине декабря традиционно стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". В прошлом сезоне его посетило более 18 миллионов человек. На протяжении месяца москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки.

