Климатолог раскрыл секрет теплой погоды перед Новым годом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением, сообщает ИА "НСН".

Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.

Киселев прокомментировал эти сведения. "Количество жидких осадков, то есть дождя, увеличивается, количество твердых осадков, то есть снега, уменьшается. Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит", – объяснил он.

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

23 декабря температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ поднялись до 6,2 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Однако скоро погода в столице поменяется. Самое существенное похолодание ожидается в четверг и пятницу: в полуденные часы около 0…+1 градуса.

Причиной аномально теплой зимы в России называли мощное вторжение атлантического воздуха. На прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к России.