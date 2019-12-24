Климатолог объяснил стихи Пушкина о бесснежье в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сравнивать бесснежный декабрь в столице из романа в стихах "Евгения Онегина" Александра Пушкина с нынешним пока рано, так как тогда снег выпал только 17 января.

Об этом рассказал РИА Новости член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алесандр Синенков ранее заявил, что в Москве ближайшую неделю установления постоянного снежного покрова ожидать не следует.

При этом он добавил, что такая же ситуация была в 1981 году, а также вспомнил стихи Пушкина – "Снег выпал только в январе на третье в ночь".

"Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю), это уже практически Крещение", – прокомментировал высказывание Константинов.

По его словам, "тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания". Специалист призвал наслаждаться бесснежной погодой и добавил, что московские снегопады еще впереди.

При этом старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский добавил, что нынешний декабрь пока уступает рекордно теплому декабрю 2006 года.

23 декабря температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градуса тепла.