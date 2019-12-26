Москвичей предупредили об опасной погоде из-за тумана и гололеда

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до субботы из-за тумана и гололеда. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, погода в столице будет потенциально опасной с 21:00 четверга до 13:00 субботы.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю". При этом синоптик отметил, что пока сложно говорить, продержится ли снег до Нового года.

По прогнозу ведущего сотрудника центра погода "Фобос" Михаила Леуса, 31 декабря в Москве ожидается сильный порывистый ветер, плюсовая температура воздуха и небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

