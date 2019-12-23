Водителей просят отказаться от личных авто до Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество автомобилей, приезжающих в столицу из Подмосковья и ближайших регионов, продолжает увеличиваться в предновогодние дни, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

По данным ЦОДД, утром 23 июля из-за МКАД приехало на 120 тысяч машин больше, чем обычно в это время суток в начале декабря. Основной пик загруженности придется именно на эту неделю – с 23 по 29 декабря.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют на неделю отказаться от поездок по городу на личном транспорте.

"На городском транспорте будет быстрей, и вы сможете заранее спрогнозировать время поездки. Уже сегодня вечером лучше воспользоваться метро, МЦК, МЦД или наземным городским транспортом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество поездок внутри города выросло. Горожане стали больше ездить в магазины, торговые центры и на различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу.

Ожидается, что на спад количество автомобилей пойдет уже с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Ранее специалисты рассказали, что первые дорожные заторы 2020 года ожидают москвичей с 13 января. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается. Небольшие затруднения будут у мест массового скопления людей: у крупных торговых центров, в центре, у катков и цирков.

Кроме того, многие жители Москвы берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и уезжают из города. Благодаря этому столичные дороги разгружаются.