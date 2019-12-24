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Город

17:50

Поезда на МЦД в новогоднюю ночь будут курсировать до 2:00

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда на Московских центральных диаметрах и пригородные электрички будут курсировать в новогоднюю и рождественскую ночи до 2:00, сообщает пресс-служба МЦД в Twitter.


Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд в метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Кроме того, по сложившейся в последние годы традиции всю новогоднюю ночь в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта: всего 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут – круглосуточно, 101 маршрут – до 03:30, 13 регулярных ночных маршрутов.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах плюс 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

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