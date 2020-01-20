Билеты на "Сапсан" на 23 февраля и 8 марта продают по фиксированной цене

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Билеты на поезда "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта 2020 года выпустили в продажу по фиксированной цене. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как подтвердили в ОАО "РЖД", временное нововведение затронет все высокоскоростные "Спасаны". Стоимость самого дешевого билета составит 2,3 тысячи рублей. Наиболее дорогие билеты доступны в первом классе (10 тысяч 538 рублей) и в классе сьют (12 тысяч 690 рублей).

На данный момент оформить проездные документы по специальным фиксированным ценам можно в кассах дальнего следования. Удаленный доступ также возможен – продажи открыты и на официальном сайте ОАО "РЖД", и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Летом 2019 года стало известно, что "РЖД" потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их 30-летнее обслуживание порядка 1,1 миллиарда евро. Речь идет о закупке 13 составов по 10 вагонов в каждом.

