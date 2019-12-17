Названы самые необычные находки в "Сапсанах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Составлен список самых необычных предметов, которые были оставлены пассажирами "Сапсанов" в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Наиболее распространенными предметами в числе забытых чаще оказываются зонты, наушники, зарядки, книги, очки и гаджеты.

"Бывали случаи, когда пассажиры забывали чемоданы. Из самых необычных вещей – люстра, самокат, казан и стойка для микрофона. Но важно, что забытые вещи пассажиры могут вернуть", – говорится в сообщении.

Также стало известно, чему отдавали предпочтение пассажиры "Сапсанов" при заказе еды. В число популярных блюд вошли сэндвичи с курицей на чиабатте и блинчики с сыром.

"На борту поезда "Сапсан" пассажиры чаще всего заказывают сэндвич с курицей на чиабатте, сэндвич с рыбой на бородинском хлебе, блинчики с сыром и ветчиной, сэндвич с ветчиной на чиабатте и сэндвич с бужениной на чиабатте", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, пассажиры бизнес-класса нередко на ужин просят рыбу с картофельным гратеном и овощной салат. Птица также входит в распространенные предпочтения переезжающих, в частности салат с куриной грудкой.

Ранее стало известно, что москвичи оставляли в метро и на МЦК прошедшей осенью. Среди наиболее необычных оказались рация и сварочный аппарат.