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Москва 24

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Общество

04:21

Поезд из Владивостока в Москву задерживается из-за аварии на ДВЖД

общество транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поезд Владивосток – Москва следует с задержкой из-за аварии на Дальневосточной железной дороге. Об этом информирует пресс-служба магистрали.

Сообщается, что на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский произошел сход 18 вагонов с углем.

"С задержками следуют семь пассажирских поездов формирования АО "ФПК", в том числе поезд №99 Владивосток – Москва", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что делается все возможное для восстановления графика движения поездов.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам поездов предоставлены питьевая вода и питание. Кроме того, люди могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, а также камерами хранения.

При отказе от поездки вернуть деньги за билет можно без удержания дополнительных платежей, добавили в пресс-службе.

Ранее около 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. В результате инцидента никто не пострадал.

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