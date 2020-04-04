Отмены рейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения коснулись порядка 90 вылетов в трех столичных аэропортах.

Во Внуково сообщили об отмене 35 рейсов. В Домодедово не взлетят в воздух 42 самолета. Еще 3 лайнера изменили время отправления.

В воздушной гавани Шереметьево заявили об отмене 8 рейсов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о сокращении количества внутренних авиарейсов. Уточнялось, что мера вступит в силу с 4 апреля.

Накануне в аэропортах Москвы отменили 75 авиарейсов. Причины изменений в расписании не сообщались.