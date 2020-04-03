В Москве отменили 75 авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Свыше 70 авиарейсов отменили в трех столичных аэропортах. При этом сообщается об одном задержанном вылете в воздушной гавани Домодедово.

По данным портала "Яндекс.Расписания", во Внуково отменили 14 рейсов.

При этом в Домодедово отмена затронула 48 вылетов.

В Шереметьево сообщили, что в воздух не поднимутся 13 лайнеров.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее столичные аэропорты сообщили о задержках рейсов. Уточнялось, что изменения затронули более 20 вылетов.