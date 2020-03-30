В столице задержали свыше 20 авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о переносах авиарейсов в аэропортах Москвы. Сообщается, что изменения коснулись порядка 20 вылетов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали 5 рейсов. Еще 4 самолета не взлетят вовсе.

При этом в Домодедово отменили 13 рейсов.

В аэропорту Шереметьево известно о переносе времени вылета для 2 самолетов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее самолет со 161 человеком на борту экстренно приземлился в Шереметьево. Сообщалось, что лайнер совершил посадку из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.