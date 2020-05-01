Свыше 50 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Известно, что изменения затронули 52 рейса.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее количество корректировок расписания случилось в аэропорту Домодедово. Там в воздух не поднимутся 39 самолетов. Еще один лайнер вылетит с задержкой по времени.

В воздушной гавани Внуково сообщается об отмене 12 рейсов. При этом в Шереметьево изменений в расписании нет.

Ранее стало известно об отмене вывозного рейса с Кипра в Россию. Об этом проинформировало посольство РФ.

В дипведомстве заверили, что продолжат работу по организации вывозного рейса. Сообщалось, что на острове находятся 500 россиян, выразивших желание вернуться на родину.