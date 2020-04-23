"Аэрофлот" сократит количество рейсов по России

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов по стране в мае. Изменения в сообщении связаны с ограниченным спросом, говорится на сайте компании.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте "Аэрофлота" в разделе "Управление бронированием", – говорится в заявлении пресс-службы перевозчика.

По частоте внутренних рейсов на направлениях из Москвы в мае 2020 года больше всего перелетов запланировано в Санкт-Петербург. Минимальное количество рейсов в неделю из столицы составит 42.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" и "Победа" прекращают сотрудничество с Aviasales.

Кроме того, "Аэрофлот" приостановил продажу билетов на зарубежные рейсы до августа.