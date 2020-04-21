"Аэрофлот" и "Победа" прекращают сотрудничество с Aviasales

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" закончат продажу билетов через сервис Aviasales. Сотрудничество будет прекращено с 1 мая этого года, передает Агентство "Москва".

"Мы видим сейчас серьезное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы", – заявила официальный представитель лоукостера и пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.



По словам Спиваковой, "Победа" ранее направляла в Aviasales письмо с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. В результате руководство сервиса решило расторгнуть договор.

Теперь "Аэрофлот" будет сосредоточен на продвижении собственного сайта и мобильного приложения, сказали в пресс-службе авиакомпании.

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