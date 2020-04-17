"Аэрофлот" закрыл продажи билетов за рубеж из-за нагрузки на колл-центр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до конца июля, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
По ее словам, продаж билетов за границу не будет до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.
"Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", – подчеркнула она.
С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян. Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.
Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.
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