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Москва 24

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Общество

12:07

"Аэрофлот" закрыл продажи билетов за рубеж из-за нагрузки на колл-центр

транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до конца июля, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, продаж билетов за границу не будет до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.

"Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", – подчеркнула она.

С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян. Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

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