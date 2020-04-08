В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за несостоявшуюся турпоездку

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В Роскачестве заявили, что многим россиянам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией пришлось остаться дома и не ехать на отдых в зарубежные страны. Эксперты рассказали, какие права есть у россиян, у которых сорвался тур, говорится на сайте организации.
Путешественникам, чью путевку перенесли, надо рассмотреть вариант замены на более поздний срок. "Если турист отказывается и просто хочет вернуть свои деньги за пакетный тур, существует два варианта развития событий", – сказали в Роскачестве.
В случае, когда путешествие было запланировано в страну, где есть угроза безопасности туристов, можно потребовать расторгнуть договор о реализации путевки и возврата всей ее стоимости.
Однако если такая угроза отсутствует, расторгнуть договор представляется возможным из-за изменившихся обстоятельств. В этом случае туристу нужно будет возместить туроператору понесенные расходы.
Кроме того, отказ от перелета могут объяснить отказом гостиницы от исполнения договоров бронирования из-за мер по предотвращению развития коронавируса.
Как заключили в Роскачестве, существование данной пандемии признала Всемирная организация здравоохранения. В результате без всякого сомнения такой случай могут отнести к форс-мажору, уверены специалисты.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировали порядка 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.
Ранее стало известно, что более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц.
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